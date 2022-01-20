لبنان | البراكس يوضح سبب انخفاض أسعار المحروقات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إلى أنّ “انخفاض أسعار المحروقات اليوم هو بسبب تراجع سعر صرف الدولار في السوق الحرة، حيث انخفض سعر الدولار المعتمد في جدول تركيب الأسعار لاستيراد 15 في المئة من البنزين والمحتسب وفقاً لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً 1299 ليرة. ولم يطرأ أيّ تغيير آخر في الجدول”.

يذكر أنه انخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 3000 ليرة، وصفيحة المازوت 10600 ليرة والغاز 13800 ليرة. وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 359600 ليرة

البنزين 98 أوكتان: 371600 ليرة

المازوت: 323000 ليرة

الغاز: 278000 ليرة.