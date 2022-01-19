لبنان | رياض سلامة: الاتهامات الموجهة ضدّي كاذبة ولا تستند إلى أدلّة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

شدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أنّ الاتهامات الموجهة إليه بغسل الأموال “لا تستند إلى أدلة” بل إلى “تقارير كاذبة”، مشيرًا إلى أنّه “شعر من واجبه إخضاع ثروته المالية الشخصية لتدقيق جهة خارجية”.

سلامة، الذي حلّ ضيفًا على الإعلامي الشهير ستيفن كول من بيروت في برنامجه “أجندة”، وفي حديثه عن انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، أكّد أنّ “ضغوطا سياسية تمارس في هذا الاطار” وقال: “إنه تحقيق لا يسير بسلاسة بسبب التدخل السياسي، لكنني أعتقد أن اللبنانيين لن يستسلموا.” وأضاف: “لقد أثّرت مأساة انفجار المرفأ على كل لبناني، وقد أصاب الانفجار أصدقاء لين كما مات البعض، وأصيب آخرون بجروح بالغة، ونحن جميعا حريصون على معرفة الحقيقة ومعرفة من المسؤول عن هذا الحدث المأسوي”

من جهةٍ أخرى، وحول ما إذا كان الاقتصاد اللبناني قد وصل إلى نقطة اللاعودة، أجاب سلامة أنّ تعافيه يعتمد على السياسات المعتمدة من قبل الحكومة، وشرح: “بمجرد أن يكون لديك البيئة السياسية المناسبة، سوف ينتعش لبنان، وإذا عدنا بالذاكرة إلى حقبة الحرب الأهلية، لوجدنا أنّ قيمة الدولار ارتفعت ألف مرة، وخلال فترة معينة من تلك الحرب، دمرت بيروت ولم يكن للبلاد اقتصاد، كان إجمالي الودائع في البلاد، لا يتعدى 9 مليارات دولار حتّى”.

وفي هذا السياق، تابع سلامة: “رغم كل ذلك، وبمجرد أن استطاعت الحكومة نيل الثقة وثبتت الاستقرار السياسي، انتعشت البلاد، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 9 مليارات دولار إلى 55 مليار دولار، فاستقرت العملة وكانت بيروت تستعيد مكانتها كمركز للخدمات المصرفية وحتى للاقتصاد الرقمي”.

وختم سلامة لافتًا إلى أنّ لبنان شهد في العديد من المراحل، حروبا كثيرة، ومع ذلك كان يقوم من جديد في كل مرة”، وقال: “أنا متفائل بشأن المستقبل وأنا أحب بلدي، آمل أن يعيد اللبنانيون بناء لبنان واقتصاده.”