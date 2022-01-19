لبنان | الوزير فياض يكشف عن موعد توقيع اتفاقية عبور الطاقة بين لبنان وسوريا والأردن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة و​المياه​ ​وليد فياض​ في بيان، أن “​الأربعاء​ المقبل سيتم التوقيع على عقد تزويد ​لبنان​ بالكهرباء بين ​الأردن​ ولبنان واتفاقية عبور الطاقة بين لبنان، ​سوريا​ والأردن”، مشيرا إلى أن هذا ما تم الاتفاق عليه بين فياض ووزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن صالح الخرابشة ووزير الكهرباء السوري المهندس ​غسان الزامل​.

ولفت إلى أنه “من المتوقع أن يصل الوفد الأردني مساء الثلاثاء في 25 الجاري إلى بيروت، ويوقع الأربعاء عن الجانب اللبناني المدير العام ل​مؤسسة كهرباء لبنان​، وعن الجانب الأردني المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية، على أن يتوجه الوزيران والوفدان إلى سوريا للتوقيع على اتفاقية العبور التي سيوقعها عن الجانب السوري المدير العام للمؤسسة العامة للنقل والكهرباء في الجمهورية العربية السورية.

وسيؤمن هذا العقد وهذه الاتفاقية للبنان حوالى 150 ميغاوات تغذية كهرباء رئيسية من منتصف الليل حتى السادسة صباحا و250 ميغاوات خلال بقية أوقات النهار”.