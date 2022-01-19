لبنان | الجيش: استئناف توزيع التعويضات على متضرري انفجار مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 6 دقائق

أعلنت قيادة الجيش في بيان لها:

بتاريخ 19/1/2022، إستأنفت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين من جراء إنفجار مرفأ بيروت، وتم توزيع مبلغ وقدره 4.369.600.000 ليرة لبنانية.

وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 545 وحدة سكنية موزعة على مناطق: مار مخايل والجميزة ورأس بيروت وكرم الزيتون وكورنيش النهر والجعيتاوي وساسين والمدور والرميل والروم ورزق والعدلية وتباريس وبرج حمود والواجهة البحرية لساحل الدورة والبوشرية وسن الفيل والمزرعة والخندق الغميق والباشورة وعين المريسة وزقاق البلاط.

وسيتم إستئناف التوزيع بتاريخ 24/1/2022 في المناطق المذكورة أعلاه، إضافة إلى الجديدة – البوشرية والمصيطبة.