لبنان | الأردن يعلن موعد توقيع عقد توريد الكهرباء إلى لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 19 - يناير - 2022 5:47 مساءً

أعلنت وزارة الطاقة الأردنية، اليوم الأربعاء، أن توقيع عقد تزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا، سيكون الأربعاء المقبل.

وكشف بيان للوزارة أن الأردن ولبنان وسوريا توقع “يوم الأربعاء المقبل اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية”.

وأوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، بحسب البيان، أن “الاتفاق ينص على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات”.

وشدد الخرابشة على أن “سعر بيع الطاقة الكهربائية للبنان لن يحقق أية خسائر للنظام الكهربائي الأردني حيث لن تدخل كلفة التوزيع في سعر البيع”.