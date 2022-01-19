لبنان | توضيح من “القضاء الاعلى” حول قرار النائب العام الاستئنافي بقاعا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ، البيان التوضيحي الآتي:

“تعقيبا على ما وقع يوم أمس في فرع بنك بيروت والبلاد العربية في منطقة جب جنين، وما رافقها من تعليقات عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تتناول عمل النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، ينقل المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى توضيحات النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، حول هذا الموضوع، وذلك وفقا لما يلي:

“على إثر الحادثة التي وقعت بتاريخ 18/1/2022 في فرع بنك بيروت والبلاد العربية في منطقة جب جنين، أصدر النائب العام الاستئنافي في البقاع، وفقا لأحكام القانون، إشارة بضبط المبلغ الذي تم الاستحصال عليه تحت التهديد، من فرع البنك المذكور، وذلك لحين البت في مسألة تسليم المضبوطات من قبل المرجع القضائي المختص”.