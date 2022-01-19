لبنان | الحلبي يطلع على انجازات بعثة تكنولوجيا التربية الى اكسبو دبي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 6 دقائق

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي مع وفد لبنان إلى إكسبو دبي، ضم مستشارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي هبة نشابة، ورئيس بعثة تكنولوجيا التربية الى اسبوع المعرفة في اكسبو دبي الرئيس المؤسس لتحالف الشرق الاوسط و شمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية ربيع بعلبكي، والمدير العام لجمعية “سند لبنان” نديم منصوري، ومسؤولة العلاقات الدولية في التحالف نورا المرعبي، في حضور مديرة مكتب وزير التربية رمزة جابر وممثل وزير التربية مع البعثة وليد زين الدين والمستشار الاعلامي البير شمعون.

وعرضت نشابة أهم انجازات البعثة وأصداءها الإيجابية لدى الدول العربية ولدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “الذي بارك المباشرة في التنسيق مع الجهات المانحة للهبات، والجهات المعنية في الحكومة، وخصوصا المتعلقة بوزارة التربية والتعليم العالي”.

وأعلنت أن الرئيس ميقاتي سيقيم حفل توقيع واعلان المباشرة بتنفيذ الاتفاقيات التي نتجت عن مهمة البعثة، في السرايا الحكومية فور جهوز الترتيبات والبروتوكولات اللازمة لذلك”.

من جهته، عرض زين الدين الأنشطة والفعاليات التي أقيمت خلال أسبوع المعرفة والتعليم، مشيدا بـ”العمل المبهر عربيا ودوليا من قبل البعثة، والانجازات المستدامة التي حققها المبتكرون اللبنانيون المشاركون عبر الحلول النوعية في مجال تكنولوجيا التربية، والتي كانت محط اعجاب جميع المعنيين عربيا ودوليا”.

وشرح بعلبكي برنامج وانجازات اعضاء البعثة، “ووقفات العز التاريخية بشهادة الدول المضيفة التي تمتع بها المؤسسات اللبنانية المبتكرة في مجال تكنولوجيا التربية، والتي حققتها البعثة لناحية إطلاق تحالف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية، والاتفاقيات المهمة خصوصا إطلاق خطة الخمس سنوات 20×20 اي زيارة مؤسسات متخصصة في مجال تكنولوجيا التربية من عشرين دولة عربية بعضها بعضا، في خلال السنوات المقبلة لدعم وتبادل الخبرات والحلول.

كما شرح “أهمية تأسيس نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان، نظرا للخصوصية التي تميز هذا القطاع الحيوي على الصعيدين التربوي والاقتصادي، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة التي ستؤثر على تطوير المناهج التعليمية”، معربا عن شكره العميق للوزير الحلبي لرعايته فعاليات أساسية ضمن أسبوع المعرفة، والتي نتج عنها اتفاقيات عدة، سلمها بعلبكي إلى الوزير الحلبي مع الاتفاقيات المبرمة، وهي:

أولا: اتفاقية تعاون مع مجموعة طلال ابو غزالة لتطوير وتدريب جميع موظفي الدولة اللبنانية على الحوكمة ومحو الأمية الرقمية، تضمن تأمين هذا التدريب لكل مديريات ومؤسسات قطاع التربية الرسمي.

ثانيا: اتفاقية تتمثل بتقديم شركة أدوبي ADOBE للابداع عبر ممثليها في منطقة الشرق الاوسط في دبي شركة غرافيست Grapheast برئاسة رجل الاعمال اللبناني الاصل جون بطرس، منح تراخيص استخدام باقة برامج أدوبي الابتكارية التعليمية، مع مكتبة موارد رقمية تربوية ضخمة لمدة سنة كاملة مجانية، لجميع اساتذة وطلاب لبنان، ومختبرات المعلوماتية وباتفاقيات متخصصة مع الجامعة اللبنانية ومديرية التعليم المهني والتقني والتعليم الاكاديمي يتبعها محفزات اختيارية للأعوام التي تليها، تبدأ من 10% من قيمة التراخيص متاحة للتعليم الخاص والرسمي. كما تتضمن الاتفاقية تدريب المدربين في القطاع العام للجهات المستفيدة 330 متدربا، مقسمة على إحدى عشرة ورشة مدمجة.

ثالثا: اتفاقية تدريب مجانية مع وزارة التربية لجميع اساتذة لبنان على ادوات تكنولوجيا التربية والاستراتيجيات العالمية مع منظمة T4 البريطانية برئاسة الدكتور فايكاس فوتا Vikas Vota عبر مشاركتهم افتراضيا في ال TEACHER TECH SUMMIT الذي سيقام على مدى يومي 25 و 26 اذار 2022، والذي يتضمن برنامجا يحاكي آخر المستجدات والحلول المتبعة عالميا في التعليم.