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لبنان | إليكم الطرقات التي قطعتها “هبة” صباح اليوم

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

الثلوج في لبنان

أفادت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً بسبب تراكم الثلوج هي:

عيناتا – الأرز.
عيون السيمان – حدث بعلبك.
المنيطرة – حدث بعلبك.
العاقورة – حدث بعلبك.
جرد مربين – الهرمل.
الهرمل – سير الضنية.
معاصر الشوف – كفريا.

وأفادت غرفة التحكم المروري أن طريق ترشيش زحلة مقطوعة.
ويتأثر الحوض الشرقي تدريجياً بالعاصفة الثلجية “هبة” التي تحمل معها أمطاراً غزيرة، وثلوجاً على مرتفعات متدنية تلامس الـ600 متر، ورياح شديدة تلامس الـ100 كم/س، وتستمر حتّى صباح الغد حيث تنحسر تدريجياً وتحل موجة من الصقيع ويتكوّن الجليد في المناطق الجبلية والداخلية حتّى يوم الجمعة على ارتفاع 600 متر وما فوق.

وتساقطت الثلوج ليلا حتى الصباح على علو 900 متر وما فوق، حيث شكلت طبقة لا تتعدى الـ 15 سنتمترا مع تدني دراجات الحرارة الى 2 تحت الصفر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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