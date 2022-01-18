لبنان | عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات مرتبطة بحزب الله

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 07:15 مساءً - حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) ثلاثة ممولين ماليين مرتبطين بحزب الله وشركة السفر التي تتخذ من لبنان مقراً لها.

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كلاً من: “عادل دياب، وعلي محمد الداعون، وجهاد سالم العلم، وشركتهم دار السلام للسفر والسياحة” بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13224 وتعديلاته، والذي يستهدف الإرهابيين، وقادة ومسؤولي الجماعات الإرهابية، ومن يقدمون الدعم للإرهابيين أو للأعمال الإرهابية.

دعم دياب وداون والعلم لحزب الله

عادل دياب

عضو في حزب الله ورجل أعمال لبناني استخدم عمله لجمع الأموال لحزب الله وتسهيل أنشطة حزب الله. يمتلك دياب أصولاً مشتركة مع علي الشاعر، مساعد جمع التبرعات لحزب الله حسيب محمد حدوان، عضو الأمانة العامة لحزب الله، الذي يعمل مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. تم تصنيف كل من الشاعر وحدوان من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في عام 2021 لأنشطتهما المتعلقة بحزب الله.

تم تصنيف دياب وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لقيامه بمساعدة حزب الله ماديًا أو رعايته أو تقديمه دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدمات له أو لدعمه.

علي محمد الداعون:

هو مسؤول في حزب الله ومسؤول عن الدائرة الثانية لحزب الله. يتم تصنيف Daoun وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لقيامه بمساعدة حزب الله ماديًا أو رعايته أو تقديمه دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدمات له أو لدعمه.

دياب والداعون والعلم هم مؤسسو وشركاء دار السلام للسفر والسياحة، وهي وكالة سفر مقرها لبنان يمتلكونها ويديرونها. تم تصنيف دار السلام للسفر والسياحة وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة.

تداعيات العقوبات

نتيجة لإجراءات اليوم، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد والكيانات المذكورة أعلاه، وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المئة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، في الولايات المتحدة أو التي في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُعفى بطريقة أخرى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محددة أو محظورة بطريقة أخرى الأشخاص.

علاوة على ذلك، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد والكيانات المُحددة اليوم ينطوي على مخاطر فرض عقوبات ثانوية وفقًا لـ E.O. 13224 بصيغته المعدلة.

يأتي هذا الإجراء في وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني أزمة غير مسبوقة ويقوم حزب الله، كجزء من الحكومة اللبنانية، بعرقلة الإصلاحات الاقتصادية ومنع التغيير الذي يحتاجه الشعب اللبناني بشدة.

وقد صنفت الولايات المتحدة الأميركية حزب الله منظمة إرهابية أجنبية في 8 تشرين الأول 1997، وصنف إرهابيًا عالميًا في 31 تشرين الأول 2001.

الجدير ذكره، أن شبكة حزب الله الواسعة من الممولين على استغلال الموارد المالية للبنان والنجاة من الأزمة الاقتصادية الحالية. من خلال رجال أعمال مثل أولئك المدرجين اليوم، يحصل حزب الله على دعم مادي ومالي من خلال القطاع التجاري المشروع لتمويل أعماله الإرهابية ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية.

وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نلسون، اعتبر أن “حزب الله يدعي أنه يدعم الشعب اللبناني، ولكن تمامًا مثل الفاعلين الفاسدين الآخرين في لبنان الذين حددتهم وزارة الخزانة، يواصل الحزب جني الأرباح من المشاريع التجارية المعزولة والصفقات السياسية الخلفية، وتكديس الثروة التي لا يراها الشعب اللبناني أبدًا”.