لبنان | المفتي دريان: عمل إجرامي آثم في حق دولة الإمارات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

وصف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في تصريح “العدوان على دولة الإمارات العربية المتحدة بالجريمة النكراء، وهو سلسلة من الاعتداءات الإرهابية والتي بدأت منذ سنوات على المملكة العربية السعودية وبعض دول مجلس التعاون الخليج العربية”، معتبراً أنه “عمل اجرامي آثم في حق دولة الإمارات”.

وقال: “ان أي اعتداء على المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين أو على دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي دولة في دول مجلس التعاون الخليج العربي هو اعتداء على العرب والمسلمين جميعاً”.

أضاف: “دار الفتوى موقفها ثابت وحازم من هذه الممارسات الإرهابية المجرمة التي لن تلقى منا إلا الرفض والاستنكار والإدانة لأنها تستهدف دولا عربية شقيقة كانت دائما نصيرة للبنان وداعمة لشعبه في كل الظروف الصعبة التي مر ويمر بها الوطن”.