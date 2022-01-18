لبنان | أصحاب المطاعم والمقاهي: على من يتعامل معنا استيفاء حقوقه بالليرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 7 ثواني

ناشدت نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري النقابات والمسؤولين عن تلك الجهات استيفاء حقوقهم بالليرة، ومراعاة الأوضاع المالية الصعبة التي يمر فيها البلد.

وأعلنت النقابة في بيان أنه “بفعل التقلبات المستمرة لسعر صرف الدولار مقابل الليرة، باتت بعض الجهات التي يتعامل معها الزملاء في القطاع لتشغيل مؤسساتهم، تطالب بتقاضي كل او بعض من مستحقاتها بالدولار الـ Fresh، منهم الموردون أو أصحاب الملك أو المحامون ومفوضو المراقبة وشركات التسويق وغيرهم”.

وأضافت: “ازاء هذا الأمر، نود أن نوضح إلى أننا كمؤسسات سياحية نستوفي أموالنا بالليرة اللبنانية فقط وبأسعار غير موازية لأسعار الصرف غير الثابتة، فنحن لا نملك الدولار ما يحول دون تلبية هكذا مطالب”.

وختمت: “لذلك نناشد النقابات والمسؤولين عن تلك الجهات استيفاء حقوقهم بالليرة، ومراعاة الأوضاع المالية الصعبة التي يمر فيها البلد، ولا سيما لناحية حجز الأموال والرساميل في المصارف”.