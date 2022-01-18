لبنان | أمطار غزيرة وبرْد.. “كانون مبيّضها”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 36 دقيقة

يؤثر على لبنان طقس مستقر لبضع ساعات مع جو بارد جداً وحرارة جداً متدنية وتحت معدلاتها بـ ٦ درجات يتحول بعدها الطقس الى غير مستقر بعد الظهر على شكل رياح ثم أمطار غزيرة منتصف الليل ليتحول المنخفض الجوي الى عاصفة ثلجية قصيرة المدة تضرب لبنان تدريجياً الاربعاء ولغاية صباح الخميس فيما الثلوج تطال الجبال القريبة من السواحل.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٥ و١٢ درجة بقاعا بين -٥ و٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين -١ و٦ درجة

٢- الجو: مشمس يتحول غائم جزئيا وتتساقط إمطار رعدية منتصف الليل تكون غزيرة جدا مع تساقط البرد (احتمال خفيف لبعض الامطار المحلية جدا عصرا ومساءً بنسبة٣٠٪؜)

٣- الرياح: جنوبية غربية قوية ليلاً من ٩٠ الى ٧٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٩٠ – ١٠٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١١ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء تدريجيا

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاربعاء: طقس غير مستقر عاصف خصوصاً فجراً مع أمطار رعدية غزيرة وتساقط البرد وثلوج صباحا على الـ ١١٠٠ متر ثم الـ٨٠٠ متر ظهراً وتتدنى تدريجياً الى ٥٠٠ متر ليلاً مع دخول الرياح الباردة جدا وتطال المناطق القريبة من السواحل بين ليل الاربعاء وصباح الخميس، وقد تلامس السواحل بعض الزخات الثلجية شمالا فجر الخميس. أما الرياح فجنوبية غربية قوية جداً ٧٠كم/س خصوصا شمالاً وتتحول الى شمالية، فيما الحرارة تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٣ و١٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين -٣ و٢ درجات وبقاعا بين -٥ و٣ درجات.

الخميس: طقس غير مستقر مثلج فجرا وصباحا مع ثلوج على الجبال المتدنية (٤٠٠ متر) فيما الحرارة باردة جدا تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٢ و١٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين -٤ و٢ درجات وبقاعا بين -٧ و٣ درجات الرياح شمالية معتدلة ٣٠ الى ٤٠كم/س. ويتحسن المنخفض الجوي ظهرا لتحل مكانه موجة جليد قوية على الجبال المتدنية (٥٠٠ متر) وفي البقاع.