لبنان | عماد كريدية: انقطاع شبكة الاتصالات هو سيناريو كوارثي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - يناير - 2022 11:29 مساءً

أعلن المدير العام لهئية أوجيرو عماد كريدية أن الامكانيات الضرورية لاستمرارنا في تقديم الخدمات تأمنت إلى نصف السنة على شرط ثبات سعر الصرف.

وكشف، في حديث لبرنامج “عشرين 30” عبر الـLBCI، أن إعادة تشغيل المولدات حصل بهبة فردية من سليم رمضان تقدم ب ٣ طن مازوت لتشغيل مولدات منطقة المزرعة.

ولفت الى أن 65% من موازنة التشغيل والصيانة نحتاجها بالدولار الفريش بينما الرواتب انخفضت بطبيعة الحال بسبب انخفاض قيمة الليرة اللبنانية.

وشدد كريدية على أن ما يتم تداوله اليوم عن التوجه إلى رفع التعرفة بقيمة 10 أو 20 في المئة غير صحيح أبداً.