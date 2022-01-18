لبنان | غسان سعود: نبيه بري هو الأقوى عند الطائفة الدرزية والسنية والمسيحية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 01:13 صباحاً - أكد الصحافي والمحلل السياسي غسان سعود ان التيار الوطني الحر فشل في إدارة السلطة في لبنان.

معتبراً في لقاء مع الاعلامي وليد عبود خلال برنامج “بدنا الحقيقة” على منصة “صوت بيروت إنترناشونال”، ان التيار الوطني الحر يمكن ان يحمّل الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري والقوات اللبنانية مسؤولية عدم الانجاز، ولكن كونه موجود في عدد كبير من البلديات في جبل لبنان كان عليه ان يحارب الفساد الموجود في هذه البلديات كونها مركز هائل للفساد وان يغير في اداء البلديات فلم نر هذا التغيير.

وقال سعود ان السلطة لديها الكثير من المفاتيح والتيار الوطني الحر ليست لديه هذه المفاتيح، فنجاح السلطة يقتضي ان تملك الكثير من الاشياء.

واكد سعود ان من يملك مفاتيح الدولة هو الرئيس بري، وهو من يقرر ان يعطي الجميع مفاتيح ولا نستطيع ان نفعل اي شيء في هذه الدولة من دون موافقة بري، مضيفا ان بري يتقن الى ابعد الدرجات ادارة السلطة وامساك السلطة. واشار الى ان الرئيس عون خسر معركته امام الرئيس بري بادارة الدولة.

معتبراً ان رأس الحربة في مواجهة الرئيس ميشال عون هو نبيه بري.

وتابع سعود: خصوم التيار الوطني الحر لم يستطيعوا ان يظهروا اثباتات بان التيار متورط في الفساد على مستوى الدولة، ولكن ليس مقبولا انه لا نستطيع ان نقدم مدير عام “عوني” في الدولة نموذجا بانه قام بعمل جيد في الدولة.

اما على صعيد الوزراء، فقال ان الوزراء “العونيين” اعطوا اكثر من غيرهم ولكن على مستوى الوزراء يمكن ان نقول ان هناك قيود.

واعتبر انه يمكن ان نقول ان الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر انجح في المعارضة من الموالاة.

سعود أشار إلى انه اذا كان حزب الله يقول ان هناك قرارا اميركيا باستهداف الرئيس عون، والرئيس بري هو رأس الحربة في استهداف عون، تكون الخلاصة ان بري هو من يخدم المشروع الاميركي لمحاربة الرئيس عون، حينها لا يستطيع حزب الله ان يقول انه لا يواجه بري من أجل وحدة الطائفة الشيعية!

مضيفاً: ما فعله الرئيس نبيه بري برئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا المجتمع المدني ولا القوات اللبنانية ولا النائب وليد جنبلاط ولا حتى الرئيس سعد الحريري فعلوه.

واعتبر ان هناك “قلة حياء” عند الرئيس بري، وفريقه ولا يفوت ولا اي مناسبة لمهاجمة رئاسة الجمهورية. وقال سعود ان سكوت حزب الله اليوم ليس مقبولا باي شكل من الاشكال.

اما عن الانتخابات النيابية وحجم التيار الوطني الحر فقال: برأيي الناخب المسيحي يرى حقيقة الصورة السياسية، ويجب ان يسأل اسقاط التيار الوطني الحر لمصلحة من؟ ومن هو بديله؟

واضاف ان كل ما تسوقه القوات اللبنانية، بان خسارة التيار الوطني الحر هي ربح للقوات نظرية خاطئة بامتياز.

وعن الانتخابات الرئاسية للجمهورية، اعلن انه اذا استمرينا في التعطيل فمن الصعب ان يكون هناك رئيس جديد للجمهورية، مؤكدا انه اذا تم انتخاب رئيس جديد سيكون بموافقة النائب جبران باسيل.

وردا على سؤال اذا كان الرئيس بري سيظل رئيسا لمجلس النواب، اعلن سعود ان هذا الامر سيئ جدا، مؤكدا ان كل ما مررنا به أداء بري لم يتغير وكل ما يتعلق بالتشريع، وبالمحاكم الخاصة، ومحاربة الفساد، وكل القوانين والكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية واسقاط الحصانات هناك احد قرر ان يذهب الى اقصى الحدود في منع قيام اي شكل من اشكال الدولة على جميع المستويات. واكد ان الجميع يريدون رضى الرئيس بري.

واعتبر ان بري سيبقى رئيسا لمجلس النواب كونه يملك الاكثرية المطلقة وهو الاقوى عند الطائفة الدرزية والسنية والمسيحية، مضيفا ان القوات اللبنانية تزايد في حبها للرئيس بري، وهناك تنسيق بين بري وجعجع.

اما عن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي فقد وصف الصحافي غسان سعوده، أداءه بـ “السيء” جدا.