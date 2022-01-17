لبنان | من أطلق اسم “هبة” على العاصفة التي تضرب لبنان؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

يستعد لبنان لاستقبال عاصفة جوية جديدة بعد ظهر يوم غد الثلاثاء وتستمر حتى الخميس، والعاصفة أطلق عليها اسم “هبة” وهي الأولى هذا العام مع رياح تتجاوز الـ٩٥كلم/س وثلوج تلامس الـ٦٠٠ متر.

اذ توقعت مصلحة الأرصاد الجوية، ان يكون الطقس مستقرا وباردا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، حتى بعد ظهر يوم غد الثلاثاء حيث يتأثر تدريجياً بالعاصفة الثلجية “هبــة” HIBA.

وكان اللافت إطلاق اسم “هبة” على العاصفة المرتقبة، اذا تساءل المتابعون عن سبب التسمية، في السياق، أوضح رئيس مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان مارك وهيبي، لـ “جنوبية” انه من بضعة سنوات اعتمد اطلاق أسماء على اية عاصفة، وبهدف تنظيم الأمور اخذت على عاتقها الأرصاد الجوية اطلاق على العواصف اسم في حال استدعت الظروف التسمية من حيث قوة العاصفة وتأثيرها على حركة الناس”.

وأشار الى انه “من ذلك الحين أصبح يطلق على العواصف أسماء، لافتا الى ان “اسم “هبة” هو اسم محلي اعتمد في لبنان فقط”.

اما عن سبب اختيار اسم “هبة”، فأوضح وهيبي ان ثمة جدول بالأسماء للعواصف وهي مجرد أسماء اختيرت لإطلاقها على العواصف وليس لها معنى او سبب محدد”.

الى ذلك وصف وهيبي ان “هبة” هي العاصفة الأولى وقد تكون الأعنف خلال العام الحالي، مشيرا الى انه تحمل معها أمطار غزيرة، ثلوج على مرتفعات متدنية تلامس الـ 600 متر، ورياح شديدة تلامس الـ 100كم/س وتستمر حتى ظهر الخميس حيث تنحسر تدريجياً وتحل موجة من الصقيع ويتكون الجليد في المناطق الجبلية والداخلية، (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11 و 19 درجة مئوية).

وحذر المواطنين من سرعة الرياح وخطورتها، موصيا بعدم الوقوف او ركن السيارات بجانب اللافتات الاعلانية، ومع ظاهرة الألواح الشمسية دعا لضورة تمكين الألواح لتجنب تطايرها.

وكذلك بالنسبة لرواد البحر يجب التنبه لارتفاع الموج، وكذلك التنبه للزوارق والمركبات الصغيرة عبر اعتماد الإجراءات اللزمة لتجنب غرقها.