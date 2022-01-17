لبنان | وزير الأشغال العامة والنقل تلقى دعوة رسمية لزيارة فرنسا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ دقيقتين

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، في مكتبه اليوم في الوزارة ، سفيرة فرنسا آن غريو مع رئيس القسم الاقتصادي في السفارة فرانسوا دوريكولفيس.

وتناول اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين الجانبين اللبناني والفرنسي وسبل دعم أواصر التعاون وتعزيرها في مجالات عدة، في ظل حرص البلدين على المشاركة في المشاريع الاستثمارية واستفادة لبنان من الخبرات المكتسبة على المستوى الدولي”.

السفيرة غريو اثنت على القرار الذي اتخذه الثنائي الوطني بالعودة الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، واعتبرته قراراً مهماً ومسؤولاً، كونه يشكل رسالة ايجابية للمجتمع الدولي، لافتةً الى ان هذا القرار تمت متابعته مع أعلى السلطات الفرنسية. وانه من الجيد ان يتزامن هذا القرار مع زيارتكم المرتقبة الى فرنسا.

واكدت السفيرة بأن هذا القرار له اثار ايجابية على صعيد لبنان واللبنانيين معاً، لافتةً الى ان العمل الحكومي الجماعي هو اساسي في تفعيل وتسيير عجلة الدولة افضل من عمل الوزارات كل على حدا، كما ان ذلك سيسهل المناقشات الجارية مع المؤسسات الدولية.

بعدها توجه الوزير حميه الى مقر رئاسة مجلس الوزراء حيث اجتمع مع الرئيس ميقاتي مطلعاً ايه على أجواء لقائه مع غريو التي وجهت للوزير حمية دعوة رسمية من وزير النقل الفرنسي جان باتيست، للإجتماع به يوم الخميس المقبل للبحث في عدة مواضيع.

واشار حميه الى انه سيقوم بجولة على عدة مرافق فرنسية، انطلاقاً من مطار شارل ديغول للإطلاع على احدث التجهيزات التقنية، اضافة الى زيارة لمرفأ مرسيليا والشركة الوطنية لسكك الحديد وشركات معنية بالنقل المشترك.

وتطرق حميه الى ما تم اثارته مؤخراً حول الطائرة اليونانية، مؤكداً بأنه قد وصله اليوم التقرير الفني الرسمي الذي يؤكد بأن الثقب الذي أشير اليه لم ينتج بالمطلق عن رصاصة كما اشار البعض، مضيفاً بأنه طلب من المديرية العامة للطيران في المطار نشر هذا التقرير على الموقع الرسمي لها، داعياً في الوقت عينيه الى أهمية التكاتف لتفعيل المرافق العامة وعدم المساهمة بضرب سمعتها.