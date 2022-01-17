لبنان | بعد “أشطة” الدولار.. هل تنخفض أسعار المحروقات؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في حديث لـ”المركزية” أن أسعار المحروقات لن تنخفض بشكل كبير مع تراجع الدولار بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

هذا وسجل دولار السوق السوداء اليوم الإثنين تراجعاً إضافياً، إذ تراوح ما بين 24500 ليرة لبنانية للشراء و24400 ليرة لبنانية للبيع.

وشهدت الليرة اللبنانية تحسناً في قيمتها أمام الدولار الأميركي ما أدى لخفض سعر الخبز والمحروقات الجمعة.

وكان قد سمح البنك المركزي للمواطنين في وقت سابق بإمكانية استبدال الليرة بالدولار من المصارف وفق سعر صرف منصة “صيرفة” التابعة للبنك.

يذكر أنه تفاقمت الأزمة المالية في لبنان منذ عامين، حيث وصفها البنك الدولي بأنها “واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ الحديث”.