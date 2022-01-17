لبنان | مولوي يشرح ما حصل مع الطائرتين القطرية واليونانية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد وزير الداخلية بسام المولوي بعد ترأسه اجتماعاً لجهاز أمن المطار أننا بحثنا في كل التقارير المتعلقة بما حصل مع الطائرتين القطرية واليونانية.

وقال المولوي: “تبيّن أن إطار الطائرة القطرية دهس مقذوفاً كان موجوداً على أرض المطار وبالتالي لم يحصل أي إطلاق نار أو عمل أمني أو تخريبي أو إرهابي”.

وأضاف: “وجدنا في الطائرة اليونانية ثقباً تحت قمرة القيادة سببه اصطدام الطائرة بجسر صغير متحرك ولا علاقة لهذا الأمر بأي عمل إرهابي”.

وشدد على أن “عناصر جهاز امن المطار هم عسكر يلتزمون واجباتهم ورئيسهم أكد لي أن أحداً منهم لا يدخل إلى الطائرة لأي سبب كان”.

ويأتي ذلك بعد أن نشر أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية، تقريرا زعم فيه أن “طائرتين أو 3، أصيبت برصاص من إطلاق نار، أثناء رحلات فوق مطار بيروت”.

وكان أكد وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان، علي حمية، أن “ما حصل في المطار، هو اكتشاف ثقب في هيكل طائرة لشركة طيران يونانية قبل إقلاعها من بيروت”.