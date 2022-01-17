لبنان | برد قارس في الأيام المقبلة.. والحرارة تحت الصفر في هذه المناطق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يناير 2022 12:06 مساءً - منذ 38 دقيقة

يسيطر طقس مستقر وبارد جداً على لبنان، يترافق مع موجة جليد تضرب الجبال والبقاع، وحرارة متدنية جدا تحت معدلاتها بـ ٦ درجات.

وتضرب لبنان عاصفة ثلجية قصيرة الاربعاء ولغاية صباح الخميس، والثلوج تطال الجبال القريبة من السواحل.

وفي تفاصيل طقس الايام المقبلة:

الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً بين ٥ و١٢ درجة بقاعا بين -٧ و٣ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين -٢ و٤ درجات

٢- الجو: مشمس

٣- الرياح: شمالية غربية معتدلة من ٢٠ الى ٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٢٣ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

الثلاثاء: طقس مستقر نهارا مع ارتفاع الحرارة ويتحول غير مستقر عاصف منتصف الليل وما بعد، مع امطار رعدية غزيرة وتساقط البرد وثلوج على ١٣٠متر ورياح جنوبية غربية قوية جداً ٨٥كم/س خاصة شمالاً فيما الحرارة تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٨ و١٤ درجة على ال ١٠٠٠متر بين ٢ و٦ درجات وبقاعا بين ١ و٨ درجات.

الاربعاء: طقس غير مستقر عاصف منتصف مع امطار رعدية غزيرة وتساقط وثلوج على ١٢٠٠متر صباحاً وتتدنى تدريجيا بعد الظهر الى ما دون الـ١٠٠٠متر بالتوازي مع دخول الرياح الباردة جدا وتطال المناطق القريبة من السواحل بين ليل الاربعاء وصباح الخميس ٤٠٠متر الرياح جنوبية غربية قوية جداً ٧٠كم/س خاصة شمالاً تتحول شمالية، فيما الحرارة تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٤ و١١ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين -٣ و٢ درجات وبقاعاً بين -٥ و ٣ درجات ينحسر المنخفض الجوي صباح الخميس ليحل مكانه موجد جليد قوية على الجبال المتدنية وفي البقاع.