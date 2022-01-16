لبنان | وزير الصحة: أكثر من 90% من الإصابات هي بـ “أوميكرون”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 10:45 مساءً - منذ 54 دقيقة

كشف وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض​، في تصريح تلفزيوني، أن “نسبة الإقدام على أخذ ​اللقاح​ المضاد ل​فيروس كورونا​ أعلى بكثير من السنة الماضية”، مشيرا الى أن “أكثر من 90 بالمئة من الإصابات هي ب​أوميكرون​”.

وردا على سؤال، أوضح أن “ما يحدد سرعة الإنتشار هو مدى استطاعة دخول الفيروس الى الخلايا، وهناك متحورات لها القدرة على الإلتصاق بشل أفضل، والأوميكرون يستطيع أن يهرب من المناعة السابقة، وهو لديه مرضى بأعداد أكبر، ولا شك بأن ​اللقاحات​ ساعدت على زيادة المناعة، وأوميكرون يأتي أكثر على الأنف والحنجرة، بينما البقية تأتي على الرئتين، وإستهلك ​الأوكسيجين​ والتنفس الصناعي كان أكثر، أما أوميكرون فيأتي غالبا على المناطق العلوية من الجسم”.

وأضاف: “غالبية الناس لا تحتاج أن توضع على أجهوة التنفس الإصطناعي، واليوم هناك فقط 70 شخصا على هذه الآلات أغلبهم من كبار السن و85 بالمئة لغير الملقحين”، وتابع: “99.9 بالمئة من أطباء العالم ينصحون بتلقي اللقاح وبالتالي فإنه يجب السير بهذا الرأي”.

واعتبر في مقابلة على تلفزيوني الـNBN، أنه “أنه بالنسبة للقاح، فليكن اللقاح ​جواز سفر​، لأن أي شخص غير ملقح قد يتعرض ويعرض غيره للخظر، لو أن المصاب بكورونا يبقى وحده مريض لا مشكلة ولا ندعو بهذا الكم للقاح، أما وأنه معدي فإننا ندعو الجميع للذهاب الى التلقيح، وهذا موضوع يتعلق ب​السلامة العامة​، ويجب اتباع هذه المبادئ”.

وأوضح الأبيض تعليقا على سؤال حول منصة IMPACT، أنه ” أتفهم موضوع المعلومات الشخصية ودقته، لكن بحسب وزارة الداخلية والبلديات فإن الموضوع مضبوط، والمعلومات الشخصية في IMPACT هي سرية للغاية بحسب تطمينات الداخلية”.