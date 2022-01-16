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لبنان | بلدية بيروت تخلي الكورنيش البحري في بيروت من الروّاد والسيارات

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 10:45 مساءً - منذ 3 ساعات

الكورنيش البحري في بيروت

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بأنّ رجال فوج حرس بيروت “قاموا بتنفيذ التوجيهات الصادرة عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بإخلاء الكورنيش البحري من الرواد والسيارات والطلب من المواطنين عدم الاقتراب من الأماكن المحاذية للشاطئ بسبب ارتفاع موج البحر حفاظا على سلامتهم”.

إلى ذلك أشار البيان إلى أنّه “في تمام الساعة 16:00 من تاريخ 16-1-2022، عملت فرقة الانقاذ البحري في فوج اطفاء بيروت بمؤازرة الدفاع المدني وفوج حرس مدينة بيروت على انقاذ شاب من التابعية السورية من الغرق في محلة عين المريسة، حيث تم انتشاله من المياه وهو على قيد الحياة عبر مركب خاص عائد لأحد المواطنين ونقله الى خليج السان جورج – زيتونه باي، حيث أجريت له الإسعافات الاولية وتمت معالجته ميدانياً دون الحاجة لنقله الى المستشفى”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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