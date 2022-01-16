لبنان | “أوجيرو” تعلن معالجة إنقطاع ​الخدمة​ في سنترال بيروت-المزرعة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 16 - يناير - 2022 1:07 مساءً

أعلنت هيئة “أوجيرو”، في تصريح على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنه “تمّ معالجة إنقطاع ​الخدمة​ في سنترال بيروت- المزرعة، بعدما تبرّع أحد أبناء العاصمة بكميّة من مادة ​المازوت​”.

وكان قد كشف مدير عام هيئة “​أوجيرو​” ​عماد كريدية​، أنه “عند الساعة 11:15 مساءً إنقطع الإتصال في ​كورنيش المزرعة​ بسبب “تافه”، وهو تأخر محاسب في ​وزارة الإتصالات​ عن التوقيع على ورقة لأنه لم يكن موجوداً”، موضحاً أن “البيروقراطية تقتل جهودنا لكي تستمر الخدمات للمواطن في هذا البلد، وقد إنقطعت الخدمات عن 26000 مشترك”