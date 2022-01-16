لبنان | كيف هي حال الطرقات الجبلية اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

افادت غرفة التحكم المروري ان الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً: عيناتا الارز ،عيون السيمان- حدث بعلبك، المنيطرة – حدث بعلبك، العاقورة – حدث بعلبك، جرد مربين – الهرمل، الهرمل – سير الضنية.

أما طريق الأرز حتى المصعد الكهربائي، وطريق معاصر الشوف – كفريا، وطريق تنورين – حدث الجبة وتنورين – اللقلوق، فهي سالكة أمام السيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو السيارات ذات الدفع.

هذا وافادت غرفة التحكم ان طريق ضهرالبيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي.