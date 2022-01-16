لبنان | الجيش يحرر مخطوفا ويوقف خاطفيه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 15 / 1 / 2022، أوقفت دورية من الجيش في منطقة دير زنون- بر الياس كلاً من: المواطن (ع.ك) ترافقه المواطنة (ع.ب) لإقدامهما على خطف السوري (م.س) في المنطقة المذكورة. وقد عملت الدورية على تحريره ونقله إلى إحدى المستشفيات للمعالجة، وضبطت بحوزتهما بندقيتين حربيتين نوع كلاشنكوف وكمية من الذخائر العائدة لهما.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.