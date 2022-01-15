لبنان | جدول زمني لمشروع تأهيل خط الغاز في الاراضي اللبنانية

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آخر تحديث: 15 - يناير - 2022 8:08 مساءً
معمل دير عمار - تعبيرية
جرى اليوم وضع جدول زمني لخطة العمل والمراحل التنفيذية لمشروع تأهيل خط الغاز في الاراضي اللبنانية، مع التأكيد على تنفيذ كافة مراحل المشروع بالسرعة المطلوبة ، وذلك من اجل بدء ضخ الغاز الطبيعي المصري الى محطة منشآت النفط في طرابلس ومن بعدها الى معمل دير عمار لإنتاج الكهرباء.
وتتضمن خطة العمل:
– تصليح نقاط التسرب على طول الخط ويتطلب حوالي ال١٥ يوماً
– تحديث برامج التحكّم في محطات الغاز الثلاثة Scada System
– تصليح الاعطال الناجمة عن سقوط الصواعق على محطة الغاز الرئيسية
– اجراء التجارب التقنية النهائية على مجمل المنظومة قبل تسليمها.
ومن المتوقع ان تنتهي مراحل العمل بإصلاح خط الغاز والمحطات فيها خلال فترة شهر ونصف لتصبح جاهزة لاستقبال الغاز الطبيعي ، على ان تستكمل باقي اعمال الصيانة ما بعد عمليات ضخ الغاز شهرا اضافيا .