لبنان | الوزير حجار: مؤسسات وجمعيات الرعاية ستستأنف خدماتها

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

غرّد وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار عبر “تويتر”:

“بعد التنسيق والتشاور مع الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة والجهات الرسمية المختصة، تقرّر أن تستأنف مؤسسات وجمعيات رعاية الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة خدماتها من تأهيل وتدريب ورعاية، على أن تلتزم بكافة إجراءات الحماية والوقاية من جائحة كورونا الصادرة عن وزارة الصحة”.

وأضاف حجار: “تستثنى المؤسسات التي لديها إصابات ضمن فريق عملها بنسبة تتخطى ٢٥ في المئة من العاملين لديها”.