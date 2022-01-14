لبنان | ناشط بترويج المخدرات في قبضة القوى الأمنية بالجرم المشهود

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 29 دقيقة

أفادت ​شعبة العلاقات العامة​ في ​قوى الأمن الداخلي​، بأنه “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة المخدّرات وترويجها وتعاطيها، في مختلف المناطق اللبنانية، تمكّنت من تحديد هوية أحد المروجين الذي ينشط في مناطق عدّة من قضائي ​المتن​ و​كسروان​، وهو السوري ع. أ. ز. من مواليد عام 2000”.

وأوضحت قي بيان أنه “بتاريخ 3-1-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة الدورة. بتفتيشه، ضُبط بحوزته حقيبة سوداء، تحتوي على 30,6غ من مادّة ​الكوكايين​ موزّعة في 18 ظرفًا و 3 “طبّات بلاستيكية”، 15 حبّة مخدّرة من نوعي “​كبتاغون​” و “ترامادول”، “دفتر ورق لف سجائر”، هاتف خلوي، ومبلغ مالي”.

وأضاف البيان: “بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عدد من الزبائن في المتن وكسروان، وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص”.