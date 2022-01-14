لبنان | وزير الأشغال: نهضة لبنان بتفعيل مرافقه قبل الاعتماد على الخارج

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، في مكتبه في الوزارة، سفيرة سويسرا في بيروت السيدة ماريون ويشلت.

وتم البحث، بحسب المكتب الاعلامي للوزارة في “مواضيع تعنى بها الوزارة وتحديدا في إعادة اعمار مرفأ بيروت والرؤية الاستراتجية للوزارة والمناقصة العالمية العمومية لإدارة وتشغيل محطة الحاويات وموضوع الإهراءات والشركات المهتمة بإعادة اعمار المرفأ”.

ورحب الوزير حمية بالسفيرة، مؤكدا “ان استراتيجيته في اعادة اعمار وتفعيل العمل في مرفأ بيروت تقوم على ثلاث ركائز اساسية: اولها اعداد الهوية القانونية للمرفأ لتكون جاذبة للشركات المستثمرة، وهذا ما نقوم به مع البنك الدولي، اما الركيزة الثانية فهي المخطط التوجيهي العام للمرفأ، اضافة الى الرؤية الاستراتيجية لخلق دور حيوي للمرفأ ضمن التغيرات الجيوسياسية في المنطقة”، لافتا الى “ان لبنان منفتح على كل الشركات المهتمة بلبنان”.

وأكد الوزير حمية “أن نهوض لبنان مجددا لا يمكن ان يكون فقط بإنتظار الخارج مع ترحيبنا بكل مساعدة من دون شروط على الدولة اللبنانية، انما تنطلق هذه العملية من خلال تفعيل مرافقه وتحسين الخدمات فيها لزيادة ايرادات الخزينة العامة بغية المساهمة في تحصين القرار السيادي للبنان”.