لبنان | البراءة لـ”جان فغالي” ومارسيل غانم” في الدعوى المقدمة من “عون”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

كشف النائب والوزير السابق بطرس حرب بوكالته عن الزميل مارسيل غانم أن حكماً صدر عن محكمة المطبوعات بتبرئة الزميلين غانم وجان فغالي، في الدعوى المقدمة من مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون على الإعلاميين غانم و فغالي بمادة التحقير والقدح والذم بحقّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، علما ان الحكم قد صدر غيابيًا بحق غانم.

يشار إلى أن القاضية كانت قد ادعت في العام 2017 على الإعلامي مارسيل غانم بجنح مشددة منها التحقير وعرقلة التحقيق، وعلى الصحافي السعودي الذي ظهر مع غانم في احدى الحلقات ابراهيم آل مرعي، بجناية التحريض.