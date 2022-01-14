لبنان | الدكتور البزري: الرد المناسب على زيادة إصابات كورونا هو بالإقبال على اللقاح

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 04:13 مساءً - منذ 28 دقيقة

أعلن رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري أن “اللجنة العلمية المُختصّة قد أعطت موافقتها المبدئية على الإستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال ما بين 5 و11 سنة، على أن يوضع بروتوكول إعطاء هذا اللقاح وآليته لاحقاً بالتشاور مع الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية وجمعيتي طب الأطفال في لبنان، داعياً المواطنين لتسجيل أبنائهم على المنصّة مع أخذ العلم أن هذه اللقاحات لن تصل إلى لبنان قبل نهاية شباط ومنتصف آذار”.

كما أشار البزري إلى بدء إعطاء لقاحات مودرنا في لبنان في مراكز محددة، معتبراً أن هذه اللقاحات التي جاءت عبر هبتين من الولايات المتحدة الأميركية والدنمارك ستزيد من قدرة البرنامج اللقاحي على إعطاء مزيد من اللقاحات خصوصا الجرعة الثالثة المعززة.

وأضاف البزري أن مركزاً لإعطاء لقاح سينوفارم الصيني (هبة من دولة الصين الشعبية) سينشأ في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي (الشهيد رفيق الحريري) وأن اللجنة الفنية العلمية قد أعدّت كافة الشروط المناسبة والضرورية لإعطاء هذا اللقاح لمن يرغب.

وختم البزري مُشدداً على أن الرد المُناسب الذي يملكه المواطنون على ازدياد نسبة الإصابة بالكوفيد-19 هو بالإقبال على عمليات التلقيح وأخذ الجرعة الأولى والثانية والثالثة لمن يستحقون.