لبنان | هل ينخفض سعر ربطة الخبز؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوضح نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أنه في ظلّ تراجع الدولار سينخفض سعر ربطة الخبز وإذا استقرّ سعر الصرف نعمد الإثنين إمّا لخفض سعر الربطة أو زيادة وزنها.

يذكر أن دولار السوق السوداء سجل انخفاضاً قياسيا، إذ تراوح ما بين الـ28450 ليرة لبنانية و28400 ليرة.

في هذا المجال أيضاً، انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 2200 ليرة لبنانية، وانخفض المازوت 11600 ليرة لبنانية أما الغاز فانخفض 9800 ليرة لبنانية.

وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:

البنزين 95: 375600

البنزين 98: 388400

المازوت: 398400

الغاز:349700.