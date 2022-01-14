لبنان | المنشقون عن أهالي ضحايا المرفأ: نتجه لطلب تنحية البيطار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

أطلقت “الهيئة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت”، تحركا جديدا بهدف إلى تفعيل دورها في مواكبة التحقيقات بملف انفجار المرفأ، ولوحت بخطوات تصعيدية بمواجهة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

الهيئة التي تضم ستة أعضاء من أهالي ضحايا انفجار المرفأ، الذين انشقوا عن لجنة الأهالي على أثر أحداث الطيونة بضغط مباشر من “حزب الله”، التقوا ظهر اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وبحثوا معه آخر المستجدات المرتبطة بالتحقيق، ورؤيتهم لمستقبل هذا الملف.

وبعد اللقاء الذي استغرق حوالي نصف ساعة، قال الناطق باسم الهيئة إبراهيم حطيط، إن الزيارة جاءت لمراجعة الرئيس عبود بالمراسلة السابقة التي ارسلناها عبر وزارة العدل، والتي طلبنا فيها تعيين قاض بديل عن البيطار، لأن السياسة التي يعتمدها الأخير لم تعد مقبولة لأنها سياسة استنسابية وباطلة.

وسأل: لماذا يتجاهل القاضي البيطار سياسيين وقادة عسكريين كانوا على علم بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ؟، ولماذا لم يستدعهم للتحقيق؟، مشيرا الى أن الرئيس سعد الحريري سبق له وزار مرفأ بيروت وعقد مؤتمرا صحافيا هناك، ولديه أجهزة أمنية يفترض أنها أبلغته بوجود النترات، كما أن الوزير السابق أشرف ريفي تلقى كتابا بهذا الخصوص من النائب العام التمييزي السابق سمير حمود، ولم يجر استدعاؤهم واستجوابهم، وكذلك تجاهل مسؤولية قائد الجيش السابق والحالي.

وأكد حطيط أن أعضاء الهيئة أبلغوا القاضي عبود أنهم بصدد الذهاب نحو طلب تنحية القاضي البيطار عن الملف من أجل خدمة القضية والوصول الى العدالة، رافضا شيطنة عائلات شهداء المرفأ، وإذ اعترف بوجود حالة انشقاق بين أهالي الضحايا بسبب تسييس الملف، انتقد تغيب بعض وسائل الاعلام عن تغطية تحركاتهم.