لبنان | لماذا انخفضت أسعار المحروقات اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

عزا عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس سبب تراجع الأسعار اليوم إلى “الانخفاض بسعر صرف الدولار في الأسواق الحرّة المحلية”.

وأضاف: “مصرف لبنان أبقى سعر صرف الدولار المؤمن من قبله لاستيراد 85 في المئة من البنزين على 24600 ليرة. أمّا سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الأسعار لاستيراد 15 في المئة من البنزين والمحتسب وفقاً لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً، فاحتسب بمعدل 31237 بدلاً من 32187 ليرة. وبالنسبة لأسعار النفط المستوردة، لم تلحظ أيّ تعديل”.

يذكر أنه انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 2200 ليرة لبنانية، وانخفض المازوت 11600 ليرة لبنانية أما الغاز فانخفض 9800 ليرة لبنانية.

وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:

البنزين 95: 375600

البنزين 98: 388400

المازوت: 398400

الغاز:349700.