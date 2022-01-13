لبنان | عقيص لعون: تأخرت بالدعوة إلى الحوار ‏ونلقاك في الانتخابات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، أنه “تعليقاً على البيان الرئاسي حول موقف بعض القوى من الحوار، نلفت عناية دوائر بعبدا إلى القواعد البديهية حول المسؤولية والتبعة التي تحمّل المسؤول مسؤولية ادائه، والحاكم تبعات قراراته، فلا يغير من هذه القاعدة محاولات الفاشل إشراك الغير في مسؤولية فشله، خاصةً متى كان سلوكه الدائم تهميش هذا الغير وابعاده عن المشاركة”.

وتوجه الى رئيس الجمهورية ميشال عون قائلاً، “فخامة الرئيس، ادعيت طويلا أنك الرئيس القوي، آن الأوان اما ان ترينا بعضاً من قوتك او ان تتواضع وتصارح الناس حول وهم القوة وأسباب تحولها إلى هذا الكمّ من الضعف والعجز. تأخرت بالدعوة إلى الحوار وبكّرت بتغيير النظام بمحاولة تبرير عجزك امام حليفك بعقد جلسة لمجلس الوزراء، عن طريق إحلال طاولة الحوار مكانه، ومحاولة حماية معرقل المؤسسات الحقيقي بالهجوم على رافضي الحوار مع نهجكم الذي لم ينفع معه الحوار منذ العام 2006. نلقاك في الانتخابات”.​