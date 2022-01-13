لبنان | البراكس للبنانيين.. عليكم أن تتعودوا على السعر الجديد للمحروقات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - يناير - 2022 5:32 مساءً

كشف عضو نقابة المحطات جورج البراكس أنه العمل جارٍ من أجل إطلاق منصة إلكترونية يصدر بموجبها جدول يومي لأسعار المحروقات بفعل تقلبات سعر صرف الدولار.

وقال البراكس، في حديث لـmtv، “على المواطن اللبناني “يبلش يتعوّد” على سعر صفيحة بنزين يفوق الـ400 ألف”.

وفي تصريح آخر، جدد البراكس دعوته لمصرف لبنان “لتأمين الدولار لشركات الاستيراد فليْس من المعقول أن تبيع المحطّات بالعملة اللبنانية وتشتري بالدولار لأن تأمين 15 % من السوق السوداء قد يُصبح مع الأيام 100% وبالتالي أصحاب المحطّات ليسوا محلّات صيرفة، فكما يبيعون بالليرة يجب أنْ يشتروا بالليرة”.

وجدَّد البراكس قوله، بأن السعر الجديد للمحروقات سيكون طبعاً مرتبط بسعر صرف الدولار وسعر برميل النفط العالمي، فإلى أيّ حدّ ممكن أنْ يصل سعر الصفيحة في القابل من الأيام لا نعرف”.

ومن الضروري بمكانٍ أن نسأل هل ستكون المنصة مُنصفة أيضاً للمواطن اللبناني كما لأصحاب المحطات؟ أم أنّ السلطة بمؤسساتها كافّة لا تتشاطر إلّا على المواطن؟