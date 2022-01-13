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لبنان | بوشكيان: وقعت مع وزير الصناعة العراقي مذكرة تفاهم لتبادل المنتجات الصناعية

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير الصناعة جورج بوشكيان واطلع منه على نتائج زيارته للعراق والمحادثات “المثمرة” التي عقدها مع وزير الصناعة منهل الخباز ومع وزير الاقتصاد بهدف تعزيز التعاون بين البلدين وتفعيل عمل اللجنة العاليا المشتركة.

وأعلن بوشكيان أنه وقع مع الوزير الخباز خلال الزيارة مذكرة تفاهم لتبادل المنتجات الصناعية.

وبحسب وزير الصناعة، فقد طلب ميقاتي تفعيل التعاون بين الوزارات والادارات في البلدين في كل القطاعات والمجالات بما يفيد الاسواق في البلدين، وهو سيعقد اجتماعا وزاريا لهذه الغاية الاثنين المقبل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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