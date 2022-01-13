لبنان | 3 قضايا تسبب صعوبات للمسافرين إلى لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 14 دقيقة

أعلن وزير الصحة فراس ابيض وجود 3 قضايا تسبب صعوبات للمسافرين إلى لبنان.

وشرح أنه من أجل الحد من عدد القادمين المصابين بالعدوى، يطلب إجراء PCR خلال فترة لا تتعدى ٤٨ ساعة من المغادرة. ولكن، نظرًا للطلب المتزايد على فحوصات PCR عالميًا، قد لا يمكن تحقيق ذلك بسهولة. أما الحل، هو أن الركاب الذين حصلوا على اللقاح، سيتم قبول اختبار Rapid Ag اجري خلال ٢٤ ساعة من المغادرة.

أما في ما خصّ بعض بطاقات الائتمان الصادرة في لبنان، والتي لا تعمل على منصة MOPHPASS. كانت سلطات الطيران المدني قد اقترحت حلاً، EMD، يسمح بالدفع في المطار او عند الحجز. في اللحظة الأخيرة، لكن وكالات السفر وشركات الطيران رفضت تنفيذ هذا الحل. لذلك، سيتم تقديم حل اليوم يسمح باستعمال بطاقات ائتمان محلية.

وعن مشكلة تأخر نتائج الـ PCR التي يخضع لها الواصلون، أحيانًا أكثر من ٤٨ ساعة. فالسبب يعود الى عملية ادخال المعلومات التي تتم يدويًا. واشار الى أن الانتقال الى استخدام منصة MOPHPASS سمح بأن تتحول العملية رقمية بالكامل. وقال: “قريبا جدًا، سيتم ارسال النتائج في غضون ٢٤ ساعة على المنصة، حيث يصل اليها المسافر بسهولة”.