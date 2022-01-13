لبنان | استعدوا.. أمطار وثلوج ابتداءً من بعد ظهر اليوم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 54 دقيقة

سيتأثر لبنان بكتل هوائية باردة فوق البحر الاسود وتركيا بدءا من بعد ظهر اليوم ويتحول الطقس الى شتوي، ويستمر لغاية بعد ظهر الاحد، بالاشارة الى ان هذا المنخفض اعتيادي يحمل معه الامطار والثلوج على الجبال مع احتمال أن يتدنى مستوى تساقطه ما دون الالف متر صباح وظهر الأحد شمال وشرق البلاد.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الخميس:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٧ درجة بقاعا بين ٤ و ١١ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٦ و ١٠ درجة

٢- الجو : غائم جزئيا يتحول ممطر بعد الظهر وتشتد الامطار عصرا وليلا مع تساقط البرد وثلوج على ١٦٠٠متر

٣- الرياح : جنوبية غربية قوية

من ٣٠ الى ٦٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ – ٩٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية متوسط

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

الجمعة: غير مستقر وبارد والحرارة تنخفض وتتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٢ و ٨ درجات وبقاعا بين ١ و ١٠ درجات، الرياح جنوبية غربية قوية سرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س تهطل امطار رعدية متفرقة غزيرة احيانا خاصة فجرا مع تساقط ثلوج على ارتفاع ١٥٠٠متر ثم ١٢٠٠متر، تخف الامطار بدءا من العصر.

السبت: غير مستقر وبارد والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٤ درجة على ال ١٠٠٠متر بين ٢ و ٨ درجات وبقاعا بين ١ و ١٠ درجات، الرياح جنوبية غربية معتدلة سرعتها بين ٣٠ و ٤٠كم/س الأمطار تكون محلية نهارا لتشتد ليلاً مع تساقط ثلوج على ارتفاع ١٢٠٠متر الى ١٣٠٠متر.

الاحد: غير مستقر وبارد جدا خاصة بعد الظهر والليل والحرارة تنخفض نسبياً وتتراوح ساحلا بين ٨ و ١٢ درجة على ال ١٠٠٠متر بين ١ و ٥ درجات وبقاعا بين -٢ و ٧ درجات، الرياح شمالية معتدلة سرعتها بين ٣٠ و ٤٠كم س، الأمطار تكون غزيرة صباحا تصبح محلية ظهرا فيما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٠٠٠ الى ١١٠٠متر صباحا وتكون كثيفة فوق ١٣٠٠متر ، يتحول الطقس بارد جدا بعد الظهر مع خلايا امطار محلية واحتمال تساقط ثلوج ما دون عتبة ال ١٠٠٠متر عند توفر الهطول شمالا وشرق البلاد، يستقر الطقس ليلاً مع موجة جليد على الجبال وفي البقاع.