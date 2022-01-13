لبنان | تزامناً مع “يوم الغضب”.. إليكم الطرقات المقطوعة على كافة الأراضي اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

نفّذ اتحاد النقل البري، بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام منذ ساعات الصبح الأولى إضراباً لكل قطاعات النقل في لبنان من أجل الضغط على الحكومة لتنفيذ الاتفاق الذي وعدت به القطاع تحت عنوان “خميس الغضب”.

وانتشرت عناصر الجيش والقوى الأمنية انتشرت كخطوة استباقية لما يُمكن أن تكون عليه صورة التحركات في مختلف المناطق.

تزامناً، أفادت غرفة التحكم المروري عن الطرقات المقطوعة صباح اليوم، وهي: اوتوستراد شكا بالاتجاهين، الطريق البحرية شكا، تقاطع الروكسي باتجاه ساحة عبد الحميد كرامي طرابلس، تقاطع جامع الامين بيروت، محلة صحراء الشويفات، اوتوستراد البالما بالاتجاهين، اوتوستراد البداوي بالاتجاه بالاتجاهين، مستديرة الدورة، ومستديرة العبدة.

أيضاً: إقفال اوتوستراد صربا المسلك الغربي، كذلك إقفال المسلك الغربي لأوتوستراد ضبية عند نقطة يسوع الملك إلا ان الطريق البحرية لا تزال سالكة، وتم إقفال أوتوستراد الضبية عند نقطة نهر الكلب بالاتجاهين، وأفيد عن استقدام المزيد من الباصات لمساندة أصحاب سيارات الأجرة الذين قطعوا المسلك الشرقي لأوتوستراد الضبية.

كما قطع السير على اوتوستراد الكرنتينا ومستديرة المكلس.

كذلك، تم قطع السير على تقاطع فردان، وتقاطع بشارة الخوري بيروت، وقطع الطريق المؤدية إلى الحمرا بمستوعبات النفايات.

كما قطع المحتجون السير على جسر المطار باتجاه السفارة الكويتية.

كما أفيد عن قطع السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين، إضافة الى قطع السير محلة عرمون بشامون وعلى مثلث خلدة.

كما قطع السير عند مستديرة عاليه وفي محلة بحمدون وعند مفرق التويتي – ترشيش، الى جانب قطع السير في ضهر البيدر بالاتجاهين وعلى اوتوستراد زحلة – الفرزل.

وأفيد أيضاً عن قطع السير في ساحة النجمة في صيدا، بالاضافة الى قطع السير على أوتوستراد الزهراني – صور وفي محلة السفارة الكويتية.