لبنان | فيديو.. انفجار غامض يهز جنوب لبنان يرجّح أنه بمخزن أسلحة لحزب الله

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - يناير - 2022 7:56 صباحًا

سمع فجر الليلة دوي انفجارات في منطقة غير مأهولة في حومين في قضاء النبطية جنوب لبنان، ولم تعرف أسباب الانفجار بعد.

وأفادت وسائل إعلام محلية عن وقوع انفجار كبير في منطقة دير الزهراني جنوب لبنان. وبحسب ما ورد وقع الانفجار في منطقة غير سكنية. ومازال سبب الانفجار مجهولا.

ونقلت وسائل إعلامية محلية عن سكان المنطقة قولهم إنهم شاهدوا نيرانا مندلعة في خراج البلدة، فيما أفاد شهود عيان بـ”مسارعة عناصر من “حزب الله” الى مكان الانفجار، حيث ضربت طوقا حوله ومنعت سيارة إسعاف للرسالة الاسلامية التابعة لحركة أمل من التوجه نحو مكان الحادث”.

ورجحت بعض المصادر أن تكون المنطقة تضمّ مخازن لحزب الله.

وتداول ناشطون فيديو قالوا إنه للانفجار الذي وقع حوالي الساعة الثانية فجرا بتوقيت بيروت.