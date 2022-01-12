لبنان | المنسقة الخاصة للأمم المتحدة: لا بد من قرارات فورية في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

غردت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان الدكتورة يوانا فرونتسكا عبر “تويتر”:

“هناك أمثال أليمة حول إلقاء الأزمة الإقتصادية والمالية المتفاقمة في لبنان بثقلها على حياة الناس. لا بد من قرارات فورية تتعلق بالسياسات، وإلى تفعيل المؤسسات للتخفيف من تأثير الأزمة وتوجيه البلاد نحو مسار الإستقرار الإقتصادي والتعافي”.

ورأت فرونتسكا أنه “في ضوء تزايد أعداد الإصابات بكورونا والمخاوف من هذا الوباء، لا يسعنا إلا أن نشيد بالدور الأساسي الذي يقوم به الأطباء والممرضات والعاملون في مجال الرعاية الصحية على الخطوط الأمامية لحمايتنا”.