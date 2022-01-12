لبنان | بالفيديو.. إشكال وتوتر أمام مصرف لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 10:22 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 12 - يناير - 2022 7:48 مساءً

اعتصم عدد من المتظاهرين مساء اليوم الاربعاء، أمام مصرف لبنان المركزي، وأطلقوا شعارات منددة بسياسات حاكم المصرف رياض سلامة.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن تجمع لعدد من المحتجين، مساء اليوم، أمام مصرف لبنان المركزي في الحمرا تحت شعار “اسقاط منظومة الفساد والاجرام والتفقير”، رافعين الإعلام اللبنانية ولافتات تندد بالسلطة السياسية والمالية الحاكمة كما ارتفعت صيحات تطالب “برحيل ومحاكمة هذه المنظومة الفاسدة الحاكمة”، وسط إجراءات امنية مشددة من الجيش اللبناني وفرقة مكافحة الشغب والقوى الأمنية. واقفل الطريق باتجاه شارع الحمرا وتم تحويل السير إلى مسارب فرعية.

وخلال الاعتصام حاول عدد من المعتصمين تسلق الحائط الامامي للمصرف لازالة الاسلاك الشائكة، وعلى الفور تدخلت القوى الأمنية وردعتهم وحصل تلاسن مع القوى الأمنية.

وقال عدد من المحتجين “ليتحمل حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف، بالاضافة لكل ادارات المصارف في لبنان بالتكافل والتضامن مع كل الرؤساء وكل الطبقة السياسية والمنظومة الفاسدة، هذا الانهيار المالي والمعيشي والارتفاع غير المبرر للدولار وغيرها الكثير من الامور من دواء وطبابة وتعليم وغلاء فاحش”.

وتأتي هذه الاحتجاجات عشية الإضراب العام الذي دعا له اتحادات قطاع النقل في لبنان.