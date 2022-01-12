لبنان | الجيش يستأنف توزيع تعويضات على المتضررين جراء انفجار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

استأنفت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت، وقد تم توزيع مبلغ وقدره 3,984,000,000 ليرة لبنانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 456 وحدة سكنية موزعة على مناطق (الكرنتينا ومار مخايل والجميزة وكرم الزيتون وكورنيش النهر والجعيتاوي وساسين والمدور والرميل والروم ورزق والعدلية وتباريس).

وسيتم إستئناف التوزيع بتاريخ 17 / 1 / 2022 في المناطق المذكورة أعلاه.