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لبنان | إضراب الخميس.. إليكم الطرقات المقطوعة غداً

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 04:16 مساءً - منذ 18 دقيقة

قطع طرقات

صدر عن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان جدولا حددت فيه مواقع التجمع والاضراب الذي يبدأ غدا الخميس عند الساعة الخامسة فجرا.

* بيروت الكبرى

  • مستديرة الدورة
  • فوق الجسر – تحت الجسر (جميع الاتجاهات)
  •  الطريق البحرية
  •  تقاطع كاليري سمعان
  • تقاطع كنيسة مار مخايل
  •  تقاطع المشرفية
  • مستديرة الكفاءات
  •  مثلث خلدة
  •  مفرق بشامون – عرمون
  •  مفرق الريجي – الحدث

*تقاطع الحدث – الكفاءات

  • طريق المطار القديمة – مثلث الكوكودي
  •  المدينة
  •  جسر البربير
  •  نفق البربير
  •  تقاطع بشارة الخوري
  •  نفق بشارة الخوري
  • طريق المزرعة – تقاطع محمصة الرفاعي والكولا
  •  مثلث الاونيسكو
  •  مستديرة المكلس
  •  انطلياس – الفوار
  •  مثلث نهر الموت
  •  مثلث الاوزاعي – الجناح – مستديرة رياض الصلح

* جبل لبنان 

  • مستديرة عاليه
  •  مثلث بحمدون
  •  مستديرة بعقلين
  • جونية – جسر السولديني
  • جسر الدامور – بيت الدين
  • اوتستراد ضبية
  •  الذوق مفرق يسوع الملك

*الجنوب والنبطية

  • مدخل صيدا الشمالي
  • جسر الاولي – فوق الجسر وعلى الخطين

*البقاع

  • ضهر البيدر- مفرق فالوغا
  • طريق ترشيش- مفرق التويتي
  • مثلث الحمرا – بلازا
  • مثلث راشيا – ضهر الاحمر

* بعلبك الهرمل

  • مدخل بعلبك الجنوبي – دورس
  • مدخل الهرمل الجنوبي – جسر العاصي

*الشمال عكار

  • مدخل طرابلس الجنوبي – البالما (الخطين)
  • طريق الضنية – كفر حبو
  • نفق شكا – الخطين
  • الطريق البحرية – الهري
  •  مستديرة العبدة
  • جسر البترون
  • ساحة اميون
  • طرابلس / التل – ساحة عبد الناصر
  • دير عمار – المنية – الطريق الدولية
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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