لبنان | لا محروقات غداً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن تجمع الشركات المستوردة للنفط أن الشركات المستوردة للنفط ستتوقف عن تسليم المحروقات في مستودعاتها يوم غد الخميس الواقع في 13 كانون الثاني 2022.

وأكد التجمع في بيان، انه “تضامناً مع تحرك اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، وحفاظاً على السلامة العامة وعدم تنقل صهاريج المحروقات على الطرقات، ستتوقف الشركات المستوردة للنفط عن تسليم المحروقات في مستودعاتها يوم غد الخميس الواقع في 13 كانون الثاني 2022، على أن تعاود عملها كالمعتاد صباح يوم الجمعة 14 كانون الثاني 2022”.