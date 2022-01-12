لبنان | نقابة الشاحنات العمومية العاملة في المرفأ: ملتزمون قرار اتحادات النقل البري

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 04:16 مساءً - منذ ساعتين

قرّر مجلس نقابة الشاحنات العمومية العاملة في مرفأ بيروت تأييد تحرك اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان لتنفيذ “يوم غضب” يوم غد الخميس.

وعقد مجلس نقابة الشاحنات العمومية العاملة في مرفأ بيروت، اجتماعا برئاسة شربل متى وحضور الاعضاء، وعرض للأوضاع التي يمر بها قطاع النقل البري والشاحنات العمومية العاملة في مرفأ بيروت في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وناقش المجلس دعوة اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان لتنفيذ “يوم غضب” يوم غد الخميس في 13 كانون الثاني 2022، وقرر في بيان، “تأييد هذا التحرك لما فيه مصلحة قطاع النقل البري والتوقف عن العمل التزاما لقرار اتحادات النقل البري”.