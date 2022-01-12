لبنان | هل يؤجل عون “طاولة الحوار”؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أفادت معلومات صحفية بأن رئيس الجمهورية ميشال عون قد يؤجل موضوع عقد طاولة الحوار.

ويستكمل عون لليوم الثاني على التوالي اللقاءات الثنائية التحضيرية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا اليه في قصر بعبدا، ووضع له ثلاثة بنود هي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة والاستراتيجية الدفاعية وخطّة التعافي الإقتصادي.

وكان بدأ التشاور التمهيدي لهذه الطاولة أمس الثلاثاء في قصر بعبدا من خلال لقاءات عديدة جمعته وكلّاً من رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، ورئيس “الحزب الديموقراطي اللبناني” النائب طلال إرسلان، اللذين أكّدا تأييد طاولة الحوار وتلبيتهما للدعوة في حال تقرّر انعقادها… فيما أعلن رئيس “تيّار المردة” النائب سليمان فرنجية أنّه لن يحضر الطاولة كونها ستقتصر على فريق واحد، فيما الحوار يجب أن يتمّ بين فريقين مختلفين، وأنّه لن يلبّي الدعوة لالتقاط الصورة فقط.