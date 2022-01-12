لبنان | صندوق النقد يلغي ارسال وفد إلى لبنان ويستعيض عنه بلقاء “افتراضي”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 01:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - يناير - 2022 11:26 صباحًا

ألغى صندوق النقد الدولي ارسال وفد إلى لبنان الأسبوع المقبل، ووعد بلقاء مع الطرف اللبناني عبر تطبيق “زووم”، وهي خطوة لها دلالات كثيرة لمسار المفاوضات بين الطرفين.

وفي الأمس أعلنت متحدّثة باسم “​صندوق النقد الدولي​”، أنّ “فريقًا من صندوق النّقد سيبدأ مهمّةً افتراضيّةً في الأسبوع الأخير من شهر كانون الثّاني الحالي، فيما استُكملت المناقشات مع السّلطات اللّبنانيّة حول العديد من التحدّيات الّتي تواجهها، بما في ذلك الوضع الماكروإقتصاديّ و​الوضع المالي​”.

ولفتت إلى “أنّنا نعتزم متابعة انخراطنا بشكل وثيق في الأسابيع المقبلة، لمساعدة السّلطات على صياغة استراتيجيّة إصلاحيّة شاملة، تُعالج التحدّيات الاقتصاديّة العميقة الّتي يواجهها ​لبنان​”، مؤكّدةً أنّ “من المهمّ أن يكون هناك دعم سياسي واسع لتنفيذ هذه الاستراتيجيّة، من قِبل أيّ حكومة في المستقبل”. وأشارت إلى أنّ “الإصلاحات المطلوبة يجب أن تعيد استقرار الاقتصاد بشكل عام، والقدرة على تحمّل الدّيون وسيولة ​القطاع المالي​، والعودة إلى نمو مرتفع وأكثر شمولًا”.

ما هو مؤكد أن حكومة لبنان غير جاهزة بعد للتفاوض، فلم تنجز أي خطة، وأطراف لجنة التفاوض على خلاف ولا رؤية واضحة محددة لديهم، في وقت يقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عاجزاً وملقياً اللوم على غيره، باختصار لبنان في قبضة فاشلين وفاسدين.