لبنان | فضيحة جديدة.. آلاف ربطات الخبز تُهرّب إلى سوريا!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

أكّد نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أنّ “الرغيف متوفّر ولكن قد يكون بشكل غير كافٍ اليوم في السوق والسبب يعود لقلّة وجود القمح في المخازن والمطاحن لا تملك المخزون الكافي”.

وقال في حديث تلفزيوني: “لا طحين كافٍ كي نلبّي الأسواق ولم نقل إنّ الخبز مقطوع ولكن لأنّ الطحين لا يُسلّم بشكل كافٍ ما يؤدي إلى عدم تواجد الخبز في المناطق كافة والعمل جارٍ على معالجة هذا الأمر سريعاً”.

وكشف سيف عن انّ “آلاف ربطات الخبز تُهرّب إلى سوريا وكذلك الطحين وعلى الدولة ضبط هذا الأمر”.