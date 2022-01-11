لبنان | بعد الخبز والمحروقات.. أزمة غاز تلوح في الأفق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

طالبت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي بصدور جدول تركيب الأسعار يومياً حسب سعر صرف الدولار. وأكدت النقابة برئاسة النقيب انطوان يمين في بيان أن “أصحاب هذه المعامل يتكبدون خسائر لا يستطيعون الاستمرار بها أسبوعياً”.

وقالت في بيان: “بما أننا طالبنا أن يصدر تركيب الاسعار مرتين اسبوعياً تماشياً مع تقلبات سعر الصرف، وبما أن الوزارة لم تستطع اللحاق بسعر الصرف وتصدر الجدول حسب معطياتها وليس حسب معطيات واقع الحال، وبما أننا نحن أصحاب معامل التعبئة نتكبد خسائر لا نستطيع الاستمرار بها اسبوعياً، نطالب بصدور جدول تركيب الأسعار يومياً حسب سعر صرف الدولار، وإلا لن نستطيع التزام الجدول وسنكون امام خيار الإقفال وعدم استلام مادة الغاز حتى لا نكون بالمواجهة مع المواطن في ظل هذه الظروف السيئة، وعلى الرغم من كل هذه المصائب المالية والمعيشية يتكبد المواطن دفع بدل قوارير منذ اكثر من سنة ولم يتم استبدال قوارير”.

وسألت النقابة: أين مبالغ القوارير ومع من؟ نطالب بالمسائلة عن هذا الموضوع”.

أضاف البيان: في ما يلي جدول التسعيرة للمعامل:

1034 سعر طن الغاز واصل المعمل.

X31800 سعر الصرف.

32,976,600 سعر الطن الواحد.

100 % عبارة عن الطن.

329,766 سعر القارورة ارض المعمل.

324,000 المطلوب بيعها.

5766- خسارة في كل قارورة.

كما سألت: “اين جعالة صاحب المعمل؟ اين لحظ مصاريف تشغيل المؤسسة من عمال ومازوت وكهرباء ومالية وضرائب؟”.